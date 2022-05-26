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В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту
26.05.2022 09:00
Госдума России приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сразу после этого закон одобрил Совет Федерации, сообщает BBC.
До сих пор первый контракт граждане России могли заключить с 18 до 40 лет, иностранные граждане - до 30 лет. Теперь не будет никаких ограничений для граждан трудоспособного возраста, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Теги: Россия, возраст, контракт, отмена, Вооруженные Силы, ограничение
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