Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту

26.05.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту

Госдума России приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сразу после этого закон одобрил Совет Федерации, сообщает BBC.
До сих пор первый контракт граждане России могли заключить с 18 до 40 лет, иностранные граждане - до 30 лет. Теперь не будет никаких ограничений для граждан трудоспособного возраста, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.



Теги: Россия, возраст, контракт, отмена, Вооруженные Силы, ограничение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх