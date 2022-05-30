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Дуда заявил о готовности Польши стать гарантом безопасности Украины

30.05.2022 12:00
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Дуда заявил о готовности Польши стать гарантом безопасности Украины

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины. Для этого необходимо, чтобы Киев официально обратился с таким предложением, а также были установлены соответствующие условия мирного договора. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.
По мнению Дуды, для Польши как для соседней страны этот вопрос достаточно принципиален и желателен.
"Владимир Зеленский уже спрашивал, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - подчеркнул он.



Теги: Украина, Польша, безопасность, гарантии
 
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