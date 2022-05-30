Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Чехии выпустили "антипутинское" пиво

30.05.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Чехии выпустили "антипутинское" пиво

Чешская пивоварня Raven, работающая в городе Пльзень с 2015 года, выпустила пиво под названием "Путин, иди нах*й" (Fuck Off Putin), сообщает vinegret.cz.
Крепость новинки – 10%, но алкоголь во вкусе почти не чувствуется. Формально речь идет о ячменном вине (Barley Wine) – крепком пиве английского типа, разновидности эля.
Стоимость пива – 350 крон (около 450 гривен) за бутылку 0,7 л. Купить можно в интернет-магазине пивоварни по этой ссылке.



Теги: Путин, Чехия, пиво
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх