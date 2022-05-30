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В Чехии выпустили "антипутинское" пиво
30.05.2022 17:00
Чешская пивоварня Raven, работающая в городе Пльзень с 2015 года, выпустила пиво под названием "Путин, иди нах*й" (Fuck Off Putin), сообщает vinegret.cz.
Крепость новинки – 10%, но алкоголь во вкусе почти не чувствуется. Формально речь идет о ячменном вине (Barley Wine) – крепком пиве английского типа, разновидности эля.
Стоимость пива – 350 крон (около 450 гривен) за бутылку 0,7 л. Купить можно в интернет-магазине пивоварни по этой ссылке.
Теги: Путин, Чехия, пиво
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