В Чехии выпустили "антипутинское" пиво

30.05.2022 17:00

Чешская пивоварня Raven, работающая в городе Пльзень с 2015 года, выпустила пиво под названием "Путин, иди нах*й" (Fuck Off Putin), сообщает vinegret.cz.

Крепость новинки – 10%, но алкоголь во вкусе почти не чувствуется. Формально речь идет о ячменном вине (Barley Wine) – крепком пиве английского типа, разновидности эля.

Стоимость пива – 350 крон (около 450 гривен) за бутылку 0,7 л. Купить можно в интернет-магазине пивоварни по этой ссылке.