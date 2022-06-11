Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Брянской области сгорела воинская часть

11.06.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Брянской области сгорела воинская часть

В сети появились фото останков военной техники, которая сгорела на складе воинской части в городе Клинцы Брянской области России. Соответствующие кадры в субботу, 11 июня, опубликовали местные телеграмм-каналы.
Там также сообщили, что на месте происшествия не нашли осколков, которые могли бы остаться от минометного обстрела со стороны Украины. Также не зафиксирован факт обстрела из украинского БпЛА.
В результате мощных взрывов, прогремевших на складе, случился пожар и сгорело большое количество военной техники из ремонтной зоны, которая использовалась во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Теги: Россия, Брянск, пожар, военная база
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх