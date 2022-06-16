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Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"

16.06.2022 08:00
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Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".
"Результаты:

  • Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу";
  • больше вооружения от США (155-мм гаубицы, HIMARS, Harpoons и т.д);
  • вертолеты от Словакии;
  • артиллерия от Канады, Польши и Нидерландов;
  • РСЗО от Германии;
  • ... и кое-что еще", – сообщил Резников.


Теги: Украина, помощь, НАТО, Rammstein
 
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