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Еврокомиссия одобрила кандидатскую заявку Украины

17.06.2022 15:00
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Еврокомиссия одобрила кандидатскую заявку Украины

Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза с последующим выполнением необходимых шагов. Об этом в пятницу, 17 июня, объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Комиссия рекомендует Совету: первое, чтобы Украине была дана европейская перспектива; второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ", - заявила она.
Также ЕК поддержала статус кандидата для Молдовы. При этом Грузия должна выполнить условия для получения статуса.



Теги: Украина, Евросоюз, заявка
 
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