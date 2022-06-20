Австралия отправила в Украину первую партию бронемашин

20.06.2022 08:00

Первые четыре австралийских бронетранспортера M113AS4 были отправлены с базы ВВС Великобритании Эмберли в Украину самолетом Ан-124. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Австралии.

Отмечается, что пакет военной помощи австралийского правительства на сумму свыше 285 миллионов австралийских долларов включает бронированные автомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.