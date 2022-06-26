Байден прибыл в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО

26.06.2022 14:00

Президент США Джо Байден прилетел из Вашингтона в Мюнхен, и затем на вертолете прибыл к месту проведения саммита G7 - замку Эльмау, сообщает Голос Америки.

Первые переговоры во время его трехдневного пребывания в Европе состоятся 26 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Лидеры Большой семёрки - США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии - встретятся в замке Эльмау в баварских Альпах. Затем все они направятся в Мадрид на саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы сдерживания Китая.