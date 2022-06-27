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В России наступил дефолт по внешнему долгу

27.06.2022 08:00
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В России наступил дефолт по внешнему долгу

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, поскольку истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 27 июня.
Официального объявления дефолта не случится. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, но все они приостановили свою деятельность в России, указывает Bloomberg. При этом с таким объявлением могли выступить держатели бондов, но они пока что пытаются оценить, каковы шансы вернуть все или хотя бы часть своих денег, пишет агентство. Для объявления дефолта кредиторами необходимо, чтобы с этим согласилась четверть держателей облигацией.
Это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года, когда большевики отказались от долгов царского режима, пишет Bloomberg.



Теги: Россия, долг, дефолт
 
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