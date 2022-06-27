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В Варшаве открылась выставка уничтоженной ВСУ техники российских оккупантов
27.06.2022 12:00
В Варшаве открылась выставка, на которой демонстрируется российская техника, уничтоженная или захваченная силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.
Среди экспонатов:
- основной боевой танк российской армии – Т72Б;
- 152-мм САУ "МСТА-С";
- образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч".
"Все желающие смогут увидеть на выставке "За нашу и вашу свободу" на Замковой площади польской столицы уже сегодня в 09.30", - говорится в сообщении.
Участники церемонии открытия:
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;
руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша – министр Михал Дворчик;
государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;
временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.
Теги: Россия, техника, Варшава, выставка, ВСУ, оккупанты
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