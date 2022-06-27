В Варшаве открылась выставка уничтоженной ВСУ техники российских оккупантов

27.06.2022 12:00

В Варшаве открылась выставка, на которой демонстрируется российская техника, уничтоженная или захваченная силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Среди экспонатов:

основной боевой танк российской армии – Т72Б;

152-мм САУ "МСТА-С";

образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч".

"Все желающие смогут увидеть на выставке "За нашу и вашу свободу" на Замковой площади польской столицы уже сегодня в 09.30", - говорится в сообщении.

Участники церемонии открытия:

заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;

руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша – министр Михал Дворчик;

государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;

временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.