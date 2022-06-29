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Турция разблокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

29.06.2022 09:00
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Турция разблокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

По итогам переговоров в Мадриде во вторник Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщил президент Финляндии Сауле Ниинистё, передает "Европейская правда".
"Сегодня в Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели предметную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По результатам этой встречи наши министры иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО на Мадридском саммите на этой неделе. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы между союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но теперь это решение неизбежно", – сообщил он.



Теги: Турция, Финляндия, Швеция, НАТО, меморандум
 
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