В Украине вступил в силу визовый режим с Россией

01.07.2022 08:00

С 1-го июля вступил в силу визовый режим с Российской Федерацией. Это означает, что граждане этой страны не смогут попасть на территории Украины без получения визы, сообщает Корреспондент.net.

Как объяснили в МИДе, выдавать украинские визы будет независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры, поскольку украинские консульства закрылись в РФ с начала полномасштабного российского вторжения.

Получить визы россияне смогут в: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Выдавать визы будут не всем. Не разрешат въезд на территорию нашей страны: лицам, имеющимся в санкционных списках, а также тем, кто "создает угрозу нацбезопасности Украины".