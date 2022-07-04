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Поляки собирают деньги на Bayraktar для Украины
04.07.2022 10:00
В Польше за пять дней собрано 4,9 млн злотых, или почти 1,1 млн долларов, для покупки боевого дрона Bayraktar для Украины. Такие данные обнародованы на странице краудфандинговой платформы Zrzutka.pl.
Организатором акции "Купим Украине Bayraktar" является известный в Польше общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский. Активист открыл сбор 28 июня. Его цель - за месяц собрать 22,5 млн злотых (более 5 млн долларов).
"Помните Бучу, Ирпень, Мариуполь? Примите участие в этой борьбе. Давайте приобретем польский Bayraktar", - призывает сограждан Сераковский.
На данный момент средства на покупку дрона перевели 55 649 человек.
Теги: Украина, Польша, деньги, Bayraktar
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