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Украинская делегация впервые приняла участие в параде на День независимости США
05.07.2022 12:00
4 июля украинская колонна впервые приняла участие в параде в Вашингтоне в честь Дня независимости США. Об этом сообщает Голос Америки.
Отмечается, что парад организовывает Национальная парковая служба США. В нем участвуют оркестры из разных штатом, военные подразделения, известные творческие коллективы.
Украина в нем участвовала впервые. Ее представляли танцевальный коллектив "Карпатия", детская организация "Пласт", Ukrainian American Veterans, команда посольства США и общественные организации, в частности United Help Ukraine и US Ukraine Activists.
Теги: Украина, США, парад, День Независимости, делегация
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