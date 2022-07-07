Литва отправила в Украину свой "народный байрактар"

07.07.2022 10:00

Bayraktar TB2, на приобретение которого в Литве собрали 6 млн евро, отправили в Украину. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что Bayraktar отправляется в Украину из Литвы – литовская армия позаботилась обо всей логистике, а Минобороны позаботилось о контрактах на закупки, организовало все юридические формальности согласно требованиям закона, чтобы беспилотник с оружием мог добраться до Украины.