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Литва отправила в Украину свой "народный байрактар"
07.07.2022 10:00
Bayraktar TB2, на приобретение которого в Литве собрали 6 млн евро, отправили в Украину. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Он отметил, что Bayraktar отправляется в Украину из Литвы – литовская армия позаботилась обо всей логистике, а Минобороны позаботилось о контрактах на закупки, организовало все юридические формальности согласно требованиям закона, чтобы беспилотник с оружием мог добраться до Украины.
Теги: Украина, Литва, подарок, Bayraktar
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