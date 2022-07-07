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Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине

07.07.2022 15:00
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Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине

Российские оккупационные войска получили возможность "отдохнуть" на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг, 7 июля.
"В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе "специальной военной операции", проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – заявили в военном ведомстве.
Там также отметили, на полевых пунктах проходит плановое обслуживание боевых машин.



Теги: Украина, война, Российская Федерация, отдых, Минобороны
 
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