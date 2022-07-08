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Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы

08.07.2022 13:00
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Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы

Литовские волонтеры передали в Луганскую область военную помощь для ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telrgram.
"В последние дни мы получили от фонда Blue / Yellow for Ukraine Jonas Ohman сотни касок, два бронированных буса, "интересные" пушки, дроны (при поддержке Laisvės TV и Андрюса Тапинаса) - то, что является сегодня самым необходимым на фронте", - написал он.



Теги: Литва, помощь, ВСУ, Луганщина
 
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