Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Дагестане набирают учителей для работы в ОРДЛО

11.07.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Дагестане набирают учителей для работы в ОРДЛО

Министерство образования и науки Дагестана приглашает учителей региона работать на оккупированном Донбассе. Им обещают платить двойную зарплату и почти 8000 рублей суточных. Об этом пишет издание "Кавказский Узел".
По его данным, Минобразования Дагестана получило письмо от Минобразования России, в котором отмечено, что для организации образовательного процесса на территории "ЛНР" и "ДНР" к новому учебному году нужно предоставить информацию о работниках, готовых к командировке в эти регионы на длительный период.
Отмечается, что на 8 июля было подано около 60 заявок.



Теги: Донбасс, учитель, Дагестан, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх