Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Сегодня в Стамбуле состоится четырехсторонняя «зерновая встреча»

13.07.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня в Стамбуле состоится четырехсторонняя «зерновая встреча»

Министерство обороны Турции анонсировало начало четырехсторонних переговоров о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Первая встреча делегаций Украины, Турции, России и ООН состоится сегодня, 13 июля, говорится на сайте турецкого ведомства.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры были согласованы как с российским министром Сергеем Шойгу, так и с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Акар надеется, что на встрече в Стамбуле удастся достичь договоренности о возобновлении экспорта украинского зерна через морские порты.



Теги: Украина, Стамбул, переговоры, зерно
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх