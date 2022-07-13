Сегодня в Стамбуле состоится четырехсторонняя «зерновая встреча»

13.07.2022 09:00

Министерство обороны Турции анонсировало начало четырехсторонних переговоров о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Первая встреча делегаций Украины, Турции, России и ООН состоится сегодня, 13 июля, говорится на сайте турецкого ведомства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры были согласованы как с российским министром Сергеем Шойгу, так и с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Акар надеется, что на встрече в Стамбуле удастся достичь договоренности о возобновлении экспорта украинского зерна через морские порты.