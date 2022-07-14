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В ОП рассказали об итогах "зерновых переговоров" в Стамбуле
Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".
"Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - отметил Ермак.
Кроме того, он подтвердил, что по результатам переговоров стороны договорились сформировать общий координационный центр под эгидой ООН, который будет находиться в Стамбуле.
"Его задачей будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", – уточнил руководитель ОП.
Теги: Стамбул, переговоры, зерно, итоги
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