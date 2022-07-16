В Новосибирской области РФ набирают врачей для работы в "ЛДНР"

16.07.2022 13:00

Врачей Новосибирской области оправят в "командировку" на оккупированный Донбасс. Об этом пишут региональные российские СМИ со ссылкой на распоряжение областного министерства здравоохранения, сообщает ОстроВ.

Медицинским учреждениям велено сформировать "медицинские бригады" для "командировки" в "ДНР" и "ЛНР" сроком на один месяц.

Медработников для работы на оккупированном Донбассе ищут, в том числе, в больницах сельских районов Новосибирской области, которые сами испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах.