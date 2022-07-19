Последние новости раздела
- В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ10:00
- В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги13:00
- Украинские беженцы в Польше имеют право на бесплатное медобслуживание13:00
- В Новосибирской области РФ набирают врачей для работы в "ЛДНР"13:00
- В ОП рассказали об итогах "зерновых переговоров" в Стамбуле08:00
- Северная Корея признала "ДНР" и "ЛНР"18:00
- Краснодарский край РФ атаковала саранча15:00
- Сегодня в Стамбуле состоится четырехсторонняя «зерновая встреча»09:00
- В Дагестане набирают учителей для работы в ОРДЛО12:00
- Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы13:00
В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ
19.07.2022 10:00
Вслед за литовцами и поляками норвежцы решили собрать деньги на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Укринформ.
Организаторы сбора средств заявили, что каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 по меньшей мере 10 крон. Они планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 млн долларов) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.
Первая тысяча человек, пожертвующая не менее 250 крон, поможет выбрать название для беспилотника.
Теги: Норвегия, ВСУ, Bayraktar
Читайте также:
- В норвежском селе наступило лето среди зимы
- Возле Никополя попал в ДТП военный грузовик, есть погибшие
- Боевики назвали четыре "горячих точки" Донецка
- На Донбассе ВСУ разгромили ДРГ боевиков: выживший российский военный взят в плен - подробности
- Трагедия: сослуживец начал стрелять по товарищам и был убит
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)
- РФ нанесла удар по центральной части Краматорска15:00
- Оккупанты завершили "расследование" трагедии в драмтеатре Мариуполя12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины17:00
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска15:00
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов09:00
- РФ нанесла удар по центральной части Краматорска15:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Оккупанты завершили "расследование" трагедии в драмтеатре Мариуполя12:00
- На оккупированной Запорожской АЭС произошел инцидент11:00
- В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский начал кадровую ревизию в СБУ08:00
- За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины17:00
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска15:00
- В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги13:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов
- Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска