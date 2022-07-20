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Сегодня состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн"
20.07.2022 12:00
Сегодня, 20 июля, состоится четвертая встреча международной контактной группы по обороне Украины. На этот раз переговоры в формате "Рамштайн" пройдут по видеосвязи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Будут новые объявления о поставках оружия. Не только от США. Возможно, к формату присоединятся новые государства", - заявил Кулеба.
При этом он добавил, что в ходе переговоров также планируется обсудить вопросы, которые возникают с логистикой или принятием решений по поставкам.
Теги: Украина, переговоры, оборона
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