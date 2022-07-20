В Западную Европу пришла аномальная жара

20.07.2022 13:00

Экстремально жаркая погода установилась в Западной Европе, сообщает DW.

Так, на юго-западе Англии столбик термометра показал рекордные 40 градусов Цельсия, сообщает Британская метеорологическая служба. Пожарная команда Лондона заявила о серьезных убытках из-за многочисленных пожаров. К востоку от столицы сгорело несколько домов и полей.

В Португалии продолжающаяся неделями жара унесла более 1000 жизней. Дания также сообщила об аномально жаркой погоде. Пожарные пытаются локализовать масштабные лесные пожары на юго-западе Франции. В Греции девять сел неподалеку от Афин пришлось эвакуировать из-за пожара, раздувшегося сильным ветром. По словам метеорологов, волна жары движется к северо-востоку и таким образом скоро достигнет Германии.

Эксперты предупреждают, что это лето может стать "самым прохладным на всю оставшуюся жизнь", так как из-за глобального потепления температуры будут продолжать расти каждый год.