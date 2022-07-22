Джо Байден заразился коронавирусом

22.07.2022 09:00

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что у Байдена умеренные симптомы, и он работает удаленно.

В администрации президента акже отметили, что Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.

Следует отметить, что накануне с Байденом встречалась первая леди Украины Елена Зеленская.

В ОП сообщили, что перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом Зеленская и остальные члены украинской делегации сдавали обязательные тесты на Covid-19.

Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Сейчас она чувствует себя хорошо.