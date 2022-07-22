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Джо Байден заразился коронавирусом

22.07.2022 09:00
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Джо Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в Белом доме.
Отмечается, что у Байдена умеренные симптомы, и он работает удаленно.
В администрации президента акже отметили, что Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.
Следует отметить, что накануне с Байденом встречалась первая леди Украины Елена Зеленская.
В ОП сообщили, что перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом Зеленская и остальные члены украинской делегации сдавали обязательные тесты на Covid-19.
Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Сейчас она чувствует себя хорошо.



Теги: Джо Байден, заражение, COVID-19
 
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