Лукашенко заявил о готовности к признанию "Л/ДНР"

22.07.2022 11:00

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем", – сказал он.