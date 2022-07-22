В РФ расширили перечень "недружественных стран"

22.07.2022 13:00

В перечень "недружественных" России иностранных государств добавили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что правительство РФ актуализировало перечень иностранных государств, "совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".

В утвержденном перечне также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипломатические миссии и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16. Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников.