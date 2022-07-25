Завтра в Варшаве беженцам из Украины будут раздавать денежные ваучеры

25.07.2022 12:00

Тайваньский фонд Tzu Chi организовал очередную финансовую помощь украинским беженцам в Польше, сообщает 24 канал.

Завтра, 26 июля, в Варшаве в Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy по адресу ul. Indiry Ghandi 9 переселенцам из Украины будут выдаваться ваучеры на 500 злотых.

Рассчитывать на денежную помощь могут те граждане Украины, которые до этого не получали от фонда карту на 2 тысячи злотых или выплаты от организации Sodexo.

Прежде всего эти ваучеры предназначены для украинских семей с детьми, пожилых людей, а также людей с инвалидностью.