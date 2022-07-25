Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Завтра в Варшаве беженцам из Украины будут раздавать денежные ваучеры

25.07.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завтра в Варшаве беженцам из Украины будут раздавать денежные ваучеры

Тайваньский фонд Tzu Chi организовал очередную финансовую помощь украинским беженцам в Польше, сообщает 24 канал.
Завтра, 26 июля, в Варшаве в Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy по адресу ul. Indiry Ghandi 9 переселенцам из Украины будут выдаваться ваучеры на 500 злотых.
Рассчитывать на денежную помощь могут те граждане Украины, которые до этого не получали от фонда карту на 2 тысячи злотых или выплаты от организации Sodexo.
Прежде всего эти ваучеры предназначены для украинских семей с детьми, пожилых людей, а также людей с инвалидностью.



Теги: Украина, Варшава, помощь, беженцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх