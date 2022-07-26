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Во Франции зарегистрировано более 1700 случаев обезьяньей оспы
26.07.2022 10:00
Во Франции зарегистрировано более 1700 подтвержденных случаев обезьяньей оспы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Франсуа Брон, передает УП.
Он сообщил об открытии большого центра вакцинации против этого заболевания в Иль-де-Франсе во вторник.
По данным Национального агентства здравоохранения Франции, на прошлой неделе в столичном регионе было зарегистрировано почти половину (726) из 1567 подтвержденных в стране случаев оспы обезьян.
Теги: Франция, обезьяна, оспа, заболевания
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