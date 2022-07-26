Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Во Франции зарегистрировано более 1700 случаев обезьяньей оспы

26.07.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Франции зарегистрировано более 1700 случаев обезьяньей оспы

Во Франции зарегистрировано более 1700 подтвержденных случаев обезьяньей оспы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Франсуа Брон, передает УП.
Он сообщил об открытии большого центра вакцинации против этого заболевания в Иль-де-Франсе во вторник.
По данным Национального агентства здравоохранения Франции, на прошлой неделе в столичном регионе было зарегистрировано почти половину (726) из 1567 подтвержденных в стране случаев оспы обезьян.



Теги: Франция, обезьяна, оспа, заболевания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх