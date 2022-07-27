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В РФ выпустили "методичку" для сторонников "русского мира" в Украине
Кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников "русского мира" в Украине: "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления Киевскому марионеточному правительству". Об этом сообщают в ГУР МО Украины.
В издании даются подробные советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям: государственная служба, органы власти, офисная работа, медицина, образование, правоохранительная деятельность, религиозная сфера и т.д.
"Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацисты" и подобное", - говорится в сообщении .
В разведке отмечают, что "практические советы" полностью копируют классические принципы советской бюрократии.
Среди пунктов, указанных в "справочнике" есть следующие:
- Не заказывать расходные материалы для их полного использования;
- Качественным сотрудникам выдавайте худшую технику;
- Увеличьте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;
- Пишите как можно больше запросов в разные инстанции;
- Если идете в туалет, проводите там больше времени;
- Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо.
Теги: Украина, Россия, пропаганда, справочник, коллаборационизм
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