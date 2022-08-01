Уехавший из России Анатолий Чубайс попал в реанимацию

01.08.2022 10:00

67-летний бывший вице-премьер-министр России Анатолий Чубайс в воскресенье, 31 июля 2022 года, был госпитализирован в реанимационное отделение одной из европейских клиник. Об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак.

Также она привела комментарий лично Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".

Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

"Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты на предмет ядовитых веществ", - добавляет российский информационный ТГ-канал Ateo Breaking.

После вторжения РФ в Украину Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.