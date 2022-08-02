Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды

02.08.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды

Контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири прошла успешно. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ВВС.
Он отметил, что гражданские лица при этом не пострадали, как и родные боевика.
По словам американского лидера, главарь "Аль-Каиды" был обнаружен разведкой США в Кабуле ранее в этом году. С тех пор за ним следили.
Террорист был уничтожен в тот момент, когда находился на балконе своего дома в Кабуле. Удар осуществили при помощи беспилотника.
Как сообщил Белый дом, Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. Боевик долгое время был заместителем "террориста номер один" Усамы бен Ладена, а после его ликвидации в 2011 году взял на себя управление группировкой.



Теги: Аль-Каида, Джо Байден, уничтожение, глава
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх