Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"

02.08.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"

Судно Razoni, которое утром 1 августа покинуло Одесский порт с грузом зерна, успешно прошло по "зерновому коридору". Об этом сообщает Ukrainian Shipping Magazine во вторник, 2 августа.
Указано, что по состоянию на 02:00 ночи Razoni находился у второй согласованной "безопасной зоны", недалеко от румынской Сулины. Сейчас судно движется к Стамбулу, куда прибудет около полуночи. Его досмотрят представители Турции, России, Украины и ООН.



Теги: Украина, экспорт, судно, Черное море, зерно
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх