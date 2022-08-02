Верховный суд РФ объявил "Азов" террористической организацией

02.08.2022 14:00

Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры РФ признал "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории своей страны. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие наименования – батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ", - говорится в решении суда.

Процесс прошел частично в закрытом режиме. Суд объявил только резолютивную часть решения.

С требованием признать "Азов" террористической организацией в суд ранее обратилась Генпрокуратура РФ.



