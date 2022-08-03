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Первое судно с зерном из Украины прибыло в Турцию (ВИДЕО)
В пролив Босфор вошло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокирования портов Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения во вторник, 2 августа.
"Наша цель сейчас - чтобы была регулярность: чтобы когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и другие суда - и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность - это нужный принцип. Нужный всем потребителям нашей агропродукции", - сказал он.
Глава государства напомнил, что важно восстановить украинский аграрный экспорт, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году.
Сегодня сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне проинспектируют возле Стамбула. Далее он отправится в Ливан.
Теги: Украина, Турция, судно, зерно
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