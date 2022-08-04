В России появятся аналоги советских магазинов "Березка"

04.08.2022 14:00

В Москве и Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли, покупать товары в которых смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Документ вступит в силу 27 августа. Открыть такой магазин может российское юридическое лицо, учрежденное Главным производственно-коммерческим управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД совместно с соучредителем, которого выберут по итогам открытого конкурса.

Ассортимент товаров будет представлен алкоголем, табачными изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, смартфонами и часами. Перечень товаров владельцам магазинов нужно будет согласовывать с унитарным предприятием.

Аналогом будущих торговых точек является сеть фирменных магазинов "Березка", которая была во времена СССР. Там продавали продукты, одежду, технику за иностранную валюту дипломатам, зарубежным специалистам и работникам, вернувшимся из загранкомандировок.