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В России появятся аналоги советских магазинов "Березка"

04.08.2022 14:00
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В России появятся аналоги советских магазинов "Березка"

В Москве и Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли, покупать товары в которых смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Документ вступит в силу 27 августа. Открыть такой магазин может российское юридическое лицо, учрежденное Главным производственно-коммерческим управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД совместно с соучредителем, которого выберут по итогам открытого конкурса.
Ассортимент товаров будет представлен алкоголем, табачными изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, смартфонами и часами. Перечень товаров владельцам магазинов нужно будет согласовывать с унитарным предприятием.
Аналогом будущих торговых точек является сеть фирменных магазинов "Березка", которая была во времена СССР. Там продавали продукты, одежду, технику за иностранную валюту дипломатам, зарубежным специалистам и работникам, вернувшимся из загранкомандировок.



Теги: Россия, магазин, дипломат
 
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