Последние новости раздела
- Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине11:00
- США выделили Украине военную помощь на $1 млрд 08:00
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины15:00
- Тбилисский бар ввел "визовый режим" для россиян17:00
- В России появятся аналоги советских магазинов "Березка"14:00
- Первое судно с зерном из Украины прибыло в Турцию (ВИДЕО)08:00
- Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"15:00
- Верховный суд РФ объявил "Азов" террористической организацией14:00
- Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды11:00
- Уехавший из России Анатолий Чубайс попал в реанимацию10:00
США выделили Украине военную помощь на $1 млрд
09.08.2022 08:00
Минобороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Отмечается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.
В новый пакет военной помощи входят:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
- 20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
- Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- Противопехотные боеприпасы Claymore;
- Взрывчатка С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
- Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.
Теги: Украина, США, помощь, вооружение
Читайте также:
- США увеличат расходы на поддержку Украины
- Стал известен точный размер помощи США Украине
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео
- Военная помощь Украине: как ВСУ распорядились подарком США
- Трамп не признает Крым российским, но украинскому вопросу не будет уделять много внимания - мнение
- В США хотят проверить эффективность выделения военной помощи Украине
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"13:00
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)08:00
- За неделю с Донетчины эвакуировали более двух тысяч людей13:00
- В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 12 населенных пунктов Донетчины16:00
- СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Донбассе14:00
- Французская ACTED присоединилась к программе финансовой помощи украинским ВПЛ17:00
- В Ивано-Франковске открылся Координационный центр помощи переселенцам из Луганской области15:00
- В ОП озвучили актуальные потери ВСУ на фронте13:00
- "Шахтер" выставил на продажу виртуальную "Донбасс Арену"12:00
- Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине11:00
- В Украине создали мобильное приложение по минной безопасности10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- США выделили Украине военную помощь на $1 млрд 08:00
- На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском17:00
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины15:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью
- В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"