США выделили Украине военную помощь на $1 млрд

09.08.2022 08:00

Минобороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

В новый пакет военной помощи входят: