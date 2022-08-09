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США выделили Украине военную помощь на $1 млрд

09.08.2022 08:00
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США выделили Украине военную помощь на $1 млрд

Минобороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Отмечается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.
В новый пакет военной помощи входят:

  • Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
  • 20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
  • Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • Противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Взрывчатка С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
  • Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.


Теги: Украина, США, помощь, вооружение
 
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