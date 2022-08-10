- В России бывшего "министра ДНР" Тимофеева приговорили к 3 годам за мошенничество13:00
- Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине11:00
- США выделили Украине военную помощь на $1 млрд 08:00
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины15:00
- Тбилисский бар ввел "визовый режим" для россиян17:00
- В России появятся аналоги советских магазинов "Березка"14:00
- Первое судно с зерном из Украины прибыло в Турцию (ВИДЕО)08:00
- Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"15:00
- Верховный суд РФ объявил "Азов" террористической организацией14:00
- Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды11:00
В России бывшего "министра ДНР" Тимофеева приговорили к 3 годам за мошенничество
Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего "министра доходов и сборов" в так называемой "ДНР" Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Ему дали срок меньше минимального - учли, что воевал против Украины. Об этом сообщает Настоящее время.
"Генерал-майора" донецких террористов признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.
Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан, он сотрудничал со следствием, дав показания на своего сообщника. Тимофеев вину отрицал.
Обвинение требовало для него четыре года лишения свободы – минимальный срок с учетом статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учитывая, что обвиняемый является "ветераном боевых действий", имеет звание "Героя ДНР" и был ранен.
Исходя из назначенного наказания, реального срока он не будет отбывать, поскольку провел его под арестом во время следствия.
Теги: министр, Москва, приговор, ДНР
- Суд заочно приговорил главу дочерней компании ЮКОСа к восьми годам
- "Министр обороны ДНР" съездил в Россию за деньгами
- На Красной площади мужчину спасли от самосожжения
- Сегодня будет оглашен приговор Pussy Riot
- Организатора убийства Политковской приговорили к 11 годам колонии
- Ходорковского доставят в суд, несмотря на перенос оглашения приговора
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"13:00
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)08:00
- За неделю с Донетчины эвакуировали более двух тысяч людей13:00
- В теленовостях рос-ТВ стали скрывать лица украинских чиновников-коллаборантов17:00
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- В России бывшего "министра ДНР" Тимофеева приговорили к 3 годам за мошенничество13:00
- Северодонецкая многопрофильная больница переехала в Днепр12:00
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово11:00
- В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма08:00
- Французская ACTED присоединилась к программе финансовой помощи украинским ВПЛ17:00
- В Ивано-Франковске открылся Координационный центр помощи переселенцам из Луганской области15:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью
- В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово