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В России бывшего "министра ДНР" Тимофеева приговорили к 3 годам за мошенничество

10.08.2022 13:00
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В России бывшего "министра ДНР" Тимофеева приговорили к 3 годам за мошенничество

Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего "министра доходов и сборов" в так называемой "ДНР" Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Ему дали срок меньше минимального - учли, что воевал против Украины. Об этом сообщает Настоящее время.
"Генерал-майора" донецких террористов признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.
Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан, он сотрудничал со следствием, дав показания на своего сообщника. Тимофеев вину отрицал.
Обвинение требовало для него четыре года лишения свободы – минимальный срок с учетом статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учитывая, что обвиняемый является "ветераном боевых действий", имеет звание "Героя ДНР" и был ранен.
Исходя из назначенного наказания, реального срока он не будет отбывать, поскольку провел его под арестом во время следствия.



Теги: министр, Москва, приговор, ДНР
 
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