Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Сегодня в Копенгагене состоится конференция североевропейских союзников Украины

11.08.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня в Копенгагене состоится конференция североевропейских союзников Украины

Сегодня, 11 августа, в г. Копенгаген по приглашению датской стороны состоится Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны, сообщает Укринформ.
Ожидается участие министров обороны и их представителей от следующих стран: Великобритания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швеция и в формате VTC – Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене станет продолжением и расширением формата Рамштайн по военной помощи Украине.



Теги: Украина, Копенгаген, конференция, поддержка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх