Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

11.08.2022 15:00

Латвийский Сейм принял заявление об объявлении России страной-спонсором терроризма и призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ. Об этом сообщается на сайте Сейма в четверг, 11 августа.

"Сейм признает насилие России над гражданским населением, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию – государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны высказать такое мнение", – говорится в заявлении.

Также депутаты призывают "евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против РФ".

Таким образом, Латвия стала первым государством в мире, которое объявило Россию спонсором терроризма.