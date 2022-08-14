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В Латвии предлагают аннулировать визы россиянам, поддерживающим войну с Украиной
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что правительству следует пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы, и аннулировать их поддерживающим российскую военную агрессию. Об этом сообщает агентство Delfi.
По словам президента, виды на жительство в будущем не должны выдаваться тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Кроме того, эти люди должны покинуть Латвию.
Эгилс Левитс считает, что предыдущее правительство слишком щедро раздавало виды на жительство российским гражданам, что способствовало развитию двуязычия в стране.
"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались только корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пора провести ревизию последствий этой неудачной и опасной политики", - заявил Левитс.
Теги: Украина, война, Латвия, россияне, отмена, вид на жительство
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