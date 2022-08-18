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СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского

18.08.2022 13:00
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СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня совершит первый с начала полномасштабной войны официальный визит в Украину. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным телеканала, в повестке дня встречи во Львове с президентом Владимиром Зеленским в четверг - шаги, которые необходимо предпринять для повышения функциональности зернового коридора и окончания войны дипломатическим путем.
Среди других вопросов, которые планируют обсудить на встрече – посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной, а также возвращение в Турцию двух самолетов турецких ВВС A440M, которые находились в Украине до войны и продолжают здесь оставаться.
На встрече двух лидеров также будут оценены все аспекты турецко-украинских отношений.



Теги: Львов, переговоры, Эрдоган, Зеленский
 
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