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Под Москвой взорвался автомобиль с дочерью "идеолога Путина" Дугина
В районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла дочь "идеолога Путина" Александра Дугина Дарья, сообщают РосСМИ.
По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
Первой версией случившегося был взрыв газового баллона, но сейчас правоохранители склоняются к тому, что под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Если эта версия подтвердится, то не исключено, что целью покушения был сам Александр Дугин.
Дугин известен как философ и консервативный публицист, один из распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства - концепций доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения ее влияния на территории евразийского континента. В течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному самоутверждению на мировой арене.
Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.
Теги: автомобиль, подрыв, идеология, Подмосковье, русский мир
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