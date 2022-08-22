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Цена газа в Европе приблизилась к 3000 долларов
22.08.2022 13:00
Стоимость газа в Европе продолжает расти, превысив уровень в 2900 долларов за тысячу кубометров на торгах в понедельник, 22 августа, сообщает Корреспондент.net.
Так, на хабе TTF в Нидерландах цена на газ достигла 2928 долларов за тысячу кубометров.
На прошлой неделе стоимость газа на европейском рынке выросла более чем на $500. При этом закачка газа в европейские хранилища идет по графику.
Рост цен ускорился после сообщения Газпрома о полной остановке поставок по Северному потоку-1 с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Теги: Газпром, цена, Европа, газ
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