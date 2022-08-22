Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Цена газа в Европе приблизилась к 3000 долларов

22.08.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Цена газа в Европе приблизилась к 3000 долларов

Стоимость газа в Европе продолжает расти, превысив уровень в 2900 долларов за тысячу кубометров на торгах в понедельник, 22 августа, сообщает Корреспондент.net.
Так, на хабе TTF в Нидерландах цена на газ достигла 2928 долларов за тысячу кубометров.
На прошлой неделе стоимость газа на европейском рынке выросла более чем на $500. При этом закачка газа в европейские хранилища идет по графику.
Рост цен ускорился после сообщения Газпрома о полной остановке поставок по Северному потоку-1 с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.



Теги: Газпром, цена, Европа, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх