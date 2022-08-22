Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)

22.08.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)

Ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
Пономарев отметил, что Дарья Дугина призывала к уничтожению украинцев, была голосом, призывающим к насилию и убийствам на оккупированной территории. В частности, она выступила с обоснованием террористического акта в Еленовке.
"Эта акция (убийство Дугиной), как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией. Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест", - отметил Пономарев.



Теги: Россия, оппозиция, армия, партизаны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх