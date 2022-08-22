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Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)
Ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
Пономарев отметил, что Дарья Дугина призывала к уничтожению украинцев, была голосом, призывающим к насилию и убийствам на оккупированной территории. В частности, она выступила с обоснованием террористического акта в Еленовке.
"Эта акция (убийство Дугиной), как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией. Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест", - отметил Пономарев.
Теги: Россия, оппозиция, армия, партизаны
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