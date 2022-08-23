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ООН сформировала комиссию по расследованию трагедии в Еленовке

23.08.2022 10:00
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ООН сформировала комиссию по расследованию трагедии в Еленовке

Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.  Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций.
Ее возглавил бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, бывший командующий миротворческой миссией ООН в ДР Конго (2013-2015 годы) и миссией ООН по стабилизации в Гаити (2007-2009 годы). В общей сложности он имеет 45-летний опыт в сфере безопасности.
Ему будут помогать Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии, бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В 2007-2009 годах она была министром иностранных дел Исландии, в 1994-2003 – главой города Рейкьявик. В последнее время – заместительница специального представителя генсека ООН по вопросам Ирака.
Третьим членом комиссии стал Иссуфу Якубу из Нигера с многолетним опытом работы полицейской службы. В последнее время он был комиссаром полиции в многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали (2016-2021 годы), а до этого участвовал в операции ООН в Бурунди и служил в полиции Нигера.
Миссия должна установить факты теракта в Еленовке и доложить о них генеральному секретарю после завершения своей работы.



Теги: Донбасс, ООН, комиссия, Еленовка
 
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