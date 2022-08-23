- Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны13:00
- ООН сформировала комиссию по расследованию трагедии в Еленовке10:00
- Цена газа в Европе приблизилась к 3000 долларов13:00
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)08:00
- Под Москвой взорвался автомобиль с дочерью "идеолога Путина" Дугина13:00
- СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского13:00
- Эстония ввела ограничения на въезд россиян12:00
- В ООН анонсировали визит Гутерриша и Эрдогана в Украину08:00
- В Эстонии начали демонтаж советских памятников11:00
- В Латвии предлагают аннулировать визы россиянам, поддерживающим войну с Украиной15:00
ООН сформировала комиссию по расследованию трагедии в Еленовке
Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций.
Ее возглавил бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, бывший командующий миротворческой миссией ООН в ДР Конго (2013-2015 годы) и миссией ООН по стабилизации в Гаити (2007-2009 годы). В общей сложности он имеет 45-летний опыт в сфере безопасности.
Ему будут помогать Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии, бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В 2007-2009 годах она была министром иностранных дел Исландии, в 1994-2003 – главой города Рейкьявик. В последнее время – заместительница специального представителя генсека ООН по вопросам Ирака.
Третьим членом комиссии стал Иссуфу Якубу из Нигера с многолетним опытом работы полицейской службы. В последнее время он был комиссаром полиции в многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали (2016-2021 годы), а до этого участвовал в операции ООН в Бурунди и служил в полиции Нигера.
Миссия должна установить факты теракта в Еленовке и доложить о них генеральному секретарю после завершения своей работы.
Теги: Донбасс, ООН, комиссия, Еленовка
- Вблизи линии соприкосновения живут 200 тысяч граждан, - ООН
- На оккупированных территориях Донбасса царят беззаконие и мародерство, - ООН
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- Российская Федерация может шантажировать ООН в вопросе миротворцев на Донбассе
- Прошлись по подсобкам и снизили расходы вдвое
- Получит ли переселенец свою заработанную пенсию - решает спецкомиссия
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР08:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"12:00
- Укрзализныця запустила "Поезд к победе"17:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны13:00
- Зеленский поздравил украинцев с Днем незавсимости (ВИДЕО)12:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Киеве состоялся второй саммит Крымская платформа08:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"15:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе