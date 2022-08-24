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Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны

24.08.2022 13:00
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Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны

С 24 февраля по 24 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 700 человек (+150 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:

  • 1924 (+3) танка
  • 4243 (+5) боевых бронированных машины
  • 1036 (+3) артиллерийских систем
  • 266 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 147 (+1) средств ПВО
  • 234 (+0) самолета
  • 199 (+1) вертолетов
  • 819 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 196 (+0) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3160 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 99 (+0) единиц специальной техники

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.



Теги: Россия, Генштаб, потери
 
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