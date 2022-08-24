Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны

24.08.2022 13:00

С 24 февраля по 24 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 700 человек (+150 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

1924 (+3) танка

4243 (+5) боевых бронированных машины

1036 (+3) артиллерийских систем

266 (+0) реактивных систем залпового огня

147 (+1) средств ПВО

234 (+0) самолета

199 (+1) вертолетов

819 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня

196 (+0) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3160 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн

99 (+0) единиц специальной техники

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.