Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине

25.08.2022 10:00

В Министерстве обороны Соединенных Штатов раскрыли подробности содержания нового рекордного пакета военной помощи почти на $3 млрд, который был объявлен в День Независимости Украины 24 августа. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

"Этот пакет мер объявляется в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе — это многолетние инвестиции для укрепления Вооруженных Сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении.

В американском оборонном ведомстве сообщили, что в пакет войдет:

- шесть зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами,

- дополнительные артиллерийские боеприпасы,

- до 24 противоартиллерийских радиолокационных станций,

- американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle,

- беспилотные авиационные системы VAMPIRE,

- ракетные системы с лазерной наводкой,

- оплата обслуживания и обучения.