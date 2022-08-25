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В России заявили о задержании "сторонника Азова", готовившего теракты

25.08.2022 13:00
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В России заявили о задержании "сторонника Азова", готовившего теракты

Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращении "терактов" в Калининградской области, которые якобы планировал сторонник украинского полка Азов. Об этом сообщают РосСМИ.
По версии ФСБ, гражданин РФ 1967 года рождения «вынашивал намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта „Храброво“».
В ФСБ заявили, что подозреваемый выполнял указания «координаторов „Азова“», находящихся в Украине, а после совершения терактов собирался уехать на территорию «сопредельного государства».
По данным российской спецслужбы, в тайнике, который оборудовал подозреваемый, нашли взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении оружия.



Теги: ФСБ, задержание, террорист, "Азов"
 
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