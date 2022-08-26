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Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом
26.08.2022 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в твиттере.
"Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа - безопасность и финансовую - со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - говорится в сообщении.
Теги: телефон, переговоры, Джо Байден, Зеленский
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